Comitato ABC | “Nuova bocciatura della Corte dei Conti per Sannio Acque srl”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delAcqua Bene Comune. Ladeidelibera n. 17 del 23.10.2023 del consiglio comunale di Paduli, che confermava l’adesione alla società mista pubblico/privatas.r.l., è una notizia che non può non avere ripercussioni in tutta la provincia di Benevento. Restiamo in attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato a censurare l’operato del comune guidato dal sindaco Vessichelli, presidente provinciale del partito mastelliano “Noi di Centro”. Lasentenza, però, ribadisce che l’affidamento dell’acqua ai privati è un’operazione pericolosa per gli amministratori locali. ...