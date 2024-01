Come iniziare il 2024 con stile | tutti i consigli

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 gennaio 2024) “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante”. Si parla di inizi in questa citazione di Cesare Pavese, e lo si fa al plurale perché si torna a un tema già sfiorato che in queste parole dell’autore de La luna e i falò trova una forma quanto mai espressiva. Si tratta di uno spunto per riflettere sull’opportunità di celebrare un Capodanno ogni giorno nutrendo la consapevolezza del valore di ogni momento. Ma non solo. E’ beneanche il nuovo anno coned eleganza all’insegna della gentilezza e dell’educazione. Il nostro primo articolo dell’anno della rubrica Velvet Wedding & Bon Ton, che festeggia oggi quattro anni di vita, è dedicato proprio a questo; alla cura dei gesti e delle attenzioni per un vivere all’insegna della raffinatezza. Perchérecita il famoso ...