Come il gratta e vinci | Bobby Solo | la straziante confessione dalla Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tra gli ospiti di Maraa Domenica In questo pomeriggio su Rai 1 c'era anche. Durante la prima parte del programma, infatti, è stata ripercorsa la storia del festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio andrà in onda la quinta edizione condotta da Amadeus. E per l'occasione laha voluto con sé in studio tantissimi cantanti con i loro ricordi sul festival., in particolare, ha confessato alla conduttrice che gli sarebbe piaciuto essere tra i Big in gara al Sanremo 2024: "Io ci tornerei ogni anno, ci provo dal 2003 ma èil, ci provo ma perdo". Sono ben 20 anni infatti che il cantante non sale sul palco dell'Ariston. L'ultima performance di...