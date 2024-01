Collision 06 01 2024 Una strana alleanza?

(Di domenica 7 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. A completare il giro di prime puntate del nuovo anno ci pensa proprio lo show targato AEW che come piatto forte propone la tanto attesa sfida fra FTR e House Of Black, ma non solo. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. The Workhorsemen vs Sting & Darby Allin(w/Ric Flair) (3 / 5) Match che non è male, ma segue comunque sempre il solito canovaccio degli incontri con protagonisti Sting ed Allin. Darby subisce le offensive degli avversari per gran parte del match, fino ad arrivare al momento del tag per Sting che rimette tutti al loro posto. Stinger Splash-Scorpion Death Drop per la vittoria. Vincitori: Sting & Darby Allin AEW Continental Crown: Eddie Kingston(c) vs Trent Beretta (4 / 5) Match dall’esito ...

Jeep Compass , uno dei SUV più apprezzati del mercato, si rinnova con il Model Year, che implementa e accresce alcune delle doti tipiche di questo veicolo. In primis, il comfort ......... tra le altre cose, i sistemi Highway Driving Assist, Blind - spotAvoidance Assist, i ... al CESci darà un primo assaggio della gamma PBV 2 15 Dicembre 2023The wreckage of a Japan Airlines jetliner that collided with a Japan Coast Guard aircraft at Tokyo's Haneda airport earlier this week was removed from the runway, paving the way for its reopening.PARIS — A runway collision at Tokyo's Haneda airport has raised concerns over a gap in alerting technology, weeks after the global aviation industry faced ...