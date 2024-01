Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Il successo consente ai biancoverdi di volare in seconda posizione in, a quota 29 punti. ...Potenza anticipa Columbro in mischia ma manda a lato Vigor " Isola Capo Rizzuto 1 - 0: ...Punti conquistati in: HBS Colorno 5; Mogliano Veneto 0 Player of the match : Diego Antl ...Serie A Elite Maschile X giornata Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 19 - 18 (13 - 7): ...Si giocheranno nel week-end le sfide valevoli per la 16^ giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Ecco la classifica aggiornata. Di seguito i risultati:Domenica ore 14.30 Enna-Messana 2-1: 25' ...Si giocheranno nel week-end le sfide valevoli per la 16^ giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Ecco la classifica aggiornata. Di seguito i risultati:ore 14.30 Accademia Trapani-Folgore 1-1: ...