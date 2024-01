Cina | riserve valuta estera aumentano a 3 238 mld di dollari

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pechino, 07 gen – (Xinhua) – Ledidellasono ammontate a 3.238 miliardi dialla fine di dicembre 2023, aumentando di 66,2 miliardi di, o del 2,1% rispetto alla fine di novembre, secondo i dati pubblicati oggi dalla State Administration of Foreign Exchange (SAFE). In una dichiarazione, la SAFE ha affermato che, influenzato da fattori come le politiche monetarie delle principali economie mondiali e le aspettative, l’indice del dollaro statunitense ha registrato un calo a dicembre, mentre i prezzi degli asset finanziari globali sono generalmente aumentati. Ha attribuito l’aumento del livello delledi cambio del Paese agli effetti combinati del tasso di cambio e di variazioni dei prezzi degli asset, e ad altri ...

... molte delle principali regioni produttrici, come l'Australia, lae l'Africa, sono soggette ad ... La buona notizia e' che lesono abbondanti, ma l'offerta supplementare deve essere estratta ...... lae' il Paese dominante con il 42% della produzione di raffineria, seguita ancora dal Cile (... Gli studi geologici concludono che nel sottosuolo ci sono ampiecon grandi risorse non ...Troppa voglia di maiale In Cina vivono oltre 450 milioni di maiali ... i prezzi si normalizzano e aumentano le riserve strategiche di maiali, un salvagente nei momenti di magra. Tuttavia far vivere ...L'anno scorso Enel Green Power e l'australiana Vulcan Energy hanno firmato un accordo per produrre questo elemento a Cesano. L’intervista ad Andrea Dini, il primo ricercatore dell’Istituto di geoscien ...