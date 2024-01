Cina | PIL regionale Xizang in crescita del 9% nel 2023

Pechino, 08 dic – (Xinhua) – L’ elicottero senza pilota AR-500, sviluppato in Cina , e’ stato ufficialmente inserito nell’elenco delle attrezzature per ... (romadailynews)

“Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose”. Inizia così il videomessaggio di fine anno postato da Giuseppe ... (ilfattoquotidiano)

Quest'area rappresenta infatti i due terzi della popolazione e delmondiale ed è al centro di aggressivi interessi strategici di, Russia ed India. Il Myanmar è funestato da ormai quasi tre ......il Giappone era un paese ricco in termini dipro - capite, fortemente urbanizzato, con servizi sociali di ottimo livello e un debito pubblico in linea con i parametri di Maastricht, la...Il successo impetuoso della Cina si è basato per decenni sulle esportazioni, sui controlli di capitale e sul basso costo del lavoro. Ma quel modello è arrivato al capolinea (l'analisi) ...Asia in calo, mercati attendono le buste paga degli Stati Uniti per ulteriori indicazioni sul taglio dei tassi ...