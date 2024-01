Cina | massicci investimenti nello sviluppo dello Xizang nel 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lhasa, 07 gen – (Xinhua) – La regione autonoma cinese sud-occidentaledovrebbe ricevere 80 miliardi di yuan (circa 11,26 miliardi di dollari) dal governo centrale per lodella regione nel, ha dichiarato Yan Jinhai, presidente del governo regionale. I fondi saranno destinati alla costruzione dell’infrastruttura della regione, inclusi progetti ferroviari, autostradali e aeroportuali, ha dichiarato Yan in un rapporto di lavoro governativo presentato oggi alla seconda sessione plenaria del 12esimo Congresso del popolo della regione autonoma. La costruzione di 10 aeroporti di aviazione generale nella regione iniziera’ o sara’ in corso quest’anno, ha affermato Yan nel rapporto. Saranno compiuti sforzi anche nella costruzione di ...

Coninvestimenti l'Esercito Popolare di Liberazione è così riuscito, secondo gli analisti, ... leggi anche Relazioni- Usa, Xi Jinping a Biden: "Lavorare per legami stabili" Non visualizzi ...... Model 3 e Model Y Tesla è stata costretta a ritirare un numero significativo di veicoli inal ... L'annuncio ha catturato l'attenzione di molti, in quanto rappresenta uno dei richiami più...Lhasa, 07 gen – (Xinhua) – La regione autonoma cinese sud-occidentale dello Xizang dovrebbe ricevere 80 miliardi di yuan (circa 11,26 miliardi di dollari) dal governo centrale per lo sviluppo della ...Verso la metà dell'anno potrebbe arrivare una decisione riguardo al controllo esercitato da Apple sul software e sull'hardware. L'ecosistema Apple "intrappola i consumatori", a detta del Dipartimento ...