Ciclocross | van der Poel vince anche a Zonhoven | decima vittoria in Coppa del Mondo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Mathieu van dernon conosce il significato della parola sconfitta. A, in Belgio, è arrivata lasu dieci gare indeldi. Emblematicoil distacco di 20? rifilato al connazionale Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), primo degli inseguitori. Terzo posto invece per Laurens Sweeck (Crelan – Corendon). Il campione iridato, che ha fatto sembrare tutto semplice, si è reso protagonista dell’accelerazione decisiva a quattro giri dalla fine che ha di fatto tagliato le gambe agli avversari, incapaci di reagire. Prosegue dunque la sua stagione da sogno, costellata di sole vittorie. Per quanto riguarda i colori azzurri, il migliore è stato Gioele Bertolini (FAS Airport Services – Guerciotti), 24°. Più ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Terzo giro, sempre Ronhaar in testa , Iserbyt all’ottavo posto. Così perderebbe parecchi punti ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Dietro intanto Iserbyt ha staccato Van Der Haar per la settima piazz. ULTIMO GIRO PER VAN DER ... (oasport)

Dieci gare, dieci vittorie per Mathieu van der Poel nella sua stagione da sogno nel Ciclocross . In Coppa del Mondo il campione iridato in carica è ... (oasport)

E in Olanda danno la trattativa prossima a vedere la luce, conAert (attualmente impegnato nelle gare di, dominate però dall'eterno rivale Mathieuder Poel ) che avrebbe l'...Quinto oro mondiale nelperder Poel. Rui Costa vince la Vuelta Valenciana precedendo Ciccone. Moschetti si aggiudica la Clasica de Almeria, Evenepoel l'Uae Tour. Brescia si aggiudica ...Niente da fare, anche in questa occasione Mathieu Van der Poel perderà… la prossima volta. Già, il 28enne iridato olandese della Alpecin-Deceuninck rispetta il pronostico vincendo per distacco la prov ...COPPA DEL MONDO - Van der Poel non si monta la testa e guarda alla statistica del 10 vittorie su 10 (nuova miglior partenza di sempre per un atleta nel cross ...