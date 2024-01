Ciclocross | Puck Pieterse vince a Zonhoven | Lucinda Brand cade e si ritira

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si parla sempre olandese nella Coppa del Mondo di. Anche a(Belgio) la vittoria è neerlandese: sono 12 i successi di questo Paese in 12 tappe della stagione 2023-2024 del massimo circuito internazionale. Questa volta si è imposta, giunta al terzo successo consecutivo: la ragazza della Fenix-Deceuninck ha approfittato al meglio dell’assenza della connazionale Ceylin Del Carmen Alvarado, accorciando così sulla testa della classifica di Coppa del Mondo (260 punti contro 312).ha preso il sopravvento in questa gara dopo la caduta di: l’olandese della Baloise Trek Lions era partita molto bene, salvo scivolare ere nella parte finale del terzo giro ed essere costretta al ritiro per un problema ...

