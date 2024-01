Ciclocross | Mathieu van der Poel vince sempre Trionfo in Coppa del Mondo a Zonhoven

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dieci gare, dieci vittorie pervan dernella sua stagione da sogno nel. Indelil campione iridato in carica è ancora devastante: quattro volte impegnato nel massimo circuito internazionale, quattro volte trionfatore,con distacco incredibile su tutti i rivali. Neanche a, in Belgio, c’è stata storia. A quattro giri dal termine è arrivata l’accelerazione decisiva (qualche errorino di troppo nelle tornate precedenti) e per gli avversari non c’è stato spazio per rispondere. Gestione sul finale per la stella dell’Alpecin-Deceuninck che ha rifilato 20” al primo degli inseguitori, il connazionale Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), mentre terzo ha chiuso Laurens Sweeck (Crelan – Corendon). Nella top-5 Pim Ronhaar ...

