Chiusura Gazzetta del Mezzogiorno | Giordano Ugl | “Una perdita | come sempre a pagare sono i più deboli”

(Di domenica 7 gennaio 2024) ROMA – “Quanto accaduto a Ladelha diverse cause. Troppo semplicistico ridurle alla crisi che ha investito l’editoria in Italia e nel mondo. La verità è che la Edime – il gruppo che ha rilevato il giornale solo due anni fa acquistandolo dal tribunale fallimentare – avrebbe dovuto investire, ma si è limitato a gestire passivamente una situazionese il settore dei giornali non fosse travolto dalle difficoltà”. Lo sostiene Pino, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera il quale aggiunge che, “l’azienda ha palesato, durante questi due anni, carenze conoscitive del comparto che siesplicitate nella totale assenza di marketing, in una distribuzione approssimativa del quotidiano sul territorio, nella mancata volontà di sviluppare l’informazione cross mediale ...