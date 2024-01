Chiara Ferragni senza pace | nemmeno Amadeus la difende | A un certo livello…

L’ultimo mese non è stato affatto facile per l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , la quale è stata accusata di pratica commerciale ... (isaechia)

Personaggi tv. Chiara Ferragni , parla Amadeus . Il noto conduttore e direttore artistico di “Sanremo” non ha usato mezzi termini per esprimere la sua ... (tvzap)

Chiara Ferragni , Altri guai e ora dice la sua pure Amadeus . Non è un periodo positivo per l’influencer più famosa d’Italia. Dopo il caso del pandoro ... (caffeinamagazine)

Dopo la fuga degli sponsor, l’emorragia di followers in fuga a centinaia di migliaia, e l’apertura di nuove indagini – come nel caso della bambola ... (secoloditalia)

Continua a far discutere il caso legato a, tra la fine della collaborazione con Coca Cola e il suo ritorno sui social . Dopo lo scandalo pandoro , la carriera dell'influencer è stata duramente danneggiata. Sulla ...Un altro grosso sponsor chiude la collaborazione con: la Coca - Cola non userà i contenuti girati con ...Amadeus, nel corso di un'intervista a La Repubblica, si è espresso sulla vicenda di Chiara Ferragni e della beneficenza opaca: cos'ha detto ...Amadeus si sbilancia su Chiara Ferragni. «Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Lei è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con ...