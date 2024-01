Chiara Ferragni | lo psicologo | «Prova vergogna | impotenza e sensi di colpa» Cos' è la terapia EMDR seguita dall' influencer

Dopo lo scandalo Balocco , per Chiara Ferragni arrivano altri guai : a quanto pare la polemica non accenna a fermarsi e il suo negozio di Roma è stato ... (donnapop)

Scelta da molti vip Tornando nel nostro Paese anchequando diede alla luce Leone scelse per le prime passeggiate un modello di inglesina griffato da Fendi, che diventò iconico e ...1., UN ALTRO MARCHIO PRONTO A MOLLARLA Estratto dell'articolo di Fabio Amendolara per 'La Verità'e la bambola di trudi 12 Dopo Safilo e Coca Cola anche Monnalisa, azienda aretina che produce abiti per bambini, potrebbe dare un palo ...Si aggiunge un altro pezzo del puzzle ai danni di Chiara Ferragni. Come noto, dopo gli eventi legati al pandoro della Balocco e all'uovo di Pasqua, la nota… Leggi ...Continua a far parlare di sé Chiara Ferragni. Tornata sui social da qualche giorno, l'influencer al centro delle polemiche per la vicenda del pandoro Balocco ha pubblicato su ...