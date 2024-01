Chiara Ferragni | la sua società replica alle accuse | “Dubbi sulla bambola? Tutti i ricavi donati a no profit” Un altro brand valuta stop a collaborazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Per la prima volta da quando è scoppiato il “pandoro gate”,ha preso pubblicamente la parola. O meglio, lo ha fatto la TBS crew Srl,controllata dall’influencer, che poche ore fa ha diramato una nota per fare chiarezza su uno dei nuovi possibili fronti di indagine. Secondo quanto riportato ieri dal quotidiano La Verità, infatti, i pm di Milano e la Guardia di Finanza che indagano sul pandoro Balocco e sull’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi avrebbero acceso i riflettori ancheTrudi con le fattezze dalla, una limited edition lanciata nel maggio 2019 (al prezzo di 34,99 euro), con l’obiettivo di supportare una noimpegnata contro il cyberbullismo. “In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di ...