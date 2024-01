Chiara Ferragni | il ritorno sui social con i figli in montagna | «Dove è Fedez?»

Continua a far discutere il caso legato a Chiara Ferragni , tra la fine della collaborazione con Coca Cola e il suo ritorno sui social . Dopo lo ... (247.libero)

Manca meno di un mese al ritorno del Festival di Sanremo e Amadeus per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nel corso ... (biccy)

Mentre la procura di Milano attende per la prossima settimana il deposito di una prima informativa della Guardia di Finanza sul caso Chiara Ferragni ... (ilcorrieredellacitta)

Dopo lo scandalo Balocco , per Chiara Ferragni arrivano altri guai : a quanto pare la polemica non accenna a fermarsi e il suo negozio di Roma è stato ... (donnapop)

Per la prima volta da quando è scoppiato il “pandoro gate”, Chiara Ferragni ha preso pubblicamente la parola. O meglio, lo ha fatto la TBS crew Srl, ... (ilfattoquotidiano)

Scelta da molti vip Tornando nel nostro Paese anchequando diede alla luce Leone scelse per le prime passeggiate un modello di inglesina griffato da Fendi, che diventò iconico e ...... ora le forze dell'ordine starebbero indagando anche sulla vendita della bambola Trudi, creata a immagine e somiglianza proprio dinel quartiere CityLife a Milano - ...Amadeus si esprime su Chiara Ferragni per il "pandoro-gate", evidenziando errori macroscopici. L'influencer perde appeal e contratti, coinvolgendo anche la politica.MILANO I famosi pandori Balocco potrebbero non essere il solo «errore di comunicazione» commesso dall'imprenditrice digitale più famosa di Italia. Dopo il caso dei ...