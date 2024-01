Chiara Ferragni | dopo il pandoro dubbi anche sulla bambola | l’indagine

(Di domenica 7 gennaio 2024) Mentre la procura di Milano attende per la prossima settimana il deposito di una prima informativa della Guardia di Finanza sul casoBalocco, è probabile che le indagini che riguardano la influencer si allarghino a tutti i contratti in cui compare la parola beneficenza. E quindi oltre al dolce natalizio e alle uova di Pasqua, dovrebbero essere effettuati la raccolta delle carte e gli approfondimenti pureTrudi e altri, eventuali, prodotti al centro di campagne benefiche simili alle due già nel mirino della magistratura. Coca cola ‘scarica’: spot pubblicitario sospesoe uova focus dei pm...

Il conduttore della rete ammiraglia di Piazza Mazzini, Amadeus, intervistato da La Repubblica, ha commentato la recente vicenda che ha coinvolto l'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, come è ormai noto, è stata multata dall'Antitrust a seguito di una campagna pubblicitaria a scopo benefico che è stata considerata ingannevole. Dopo Safilo, Coca Cola e le lamentele dei venditori dei gioielli Morellato ecco un altro marchio che pensa di divorziare da Chiara Ferragni. Si tratta, come riferisce Repubblica, di Monnalisa, azienda che produce abiti da bambini ed ha sede in Toscana. 'Stiamo facendo valutazioni riguardo la possibilità se continuare o ...