Chi è Felice | il bambino del video “Non me lo aspettavo da Babbo Natale”

Si fa chiamare “la libraia felice” - è partita da un banchetto sul mercato a Roma e in pochi anniha trovato nuovi lettori per quasi ottomila volumi diventati per altri solo un ingombro. E se anche voi non sapete a chi regalarli...

