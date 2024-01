Che tempo che fa | Fabio Fazio non va in onda | cos' è successo

Domenica 7 gennaio Che tempo che fa non è andato in onda sul Nove. perché ? La trasmissione condotta da Fabio Fazio sta continuando la pausa tv ... (iltempo)

Insomma, Ciao Darwin 9 poteva tornare del tutto rinnovato, mostrando un'apertura mentale degna del nuovo millennio, e invece sembra essersi seduto sugli allori di unormai è passato. ...Chiamato ad esprimere un parere, Amadeus si è mostrato estremamente corretto e ha espresso il suo grande dispiacere per la vicenda Ferragni, spiegando - alstesso -a certi livelli la ...Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921. Nella ventesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo Stadio Briamasco per 0-1. La rete degli ospiti giunge negli istanti finali di gara quando Min ...L'Italia è stata sconfitta dalla Serbia con un sonoro 14-8 agli Europei 2024 di pallanuoto femminile. Il Setterosa non è praticamente mai stato in partita contro la formazione iberica, accumulando qua ...