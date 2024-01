Che cosa è la pseudodemenza e perché non va confusa con l’Alzheimer | “Questa è una condizione reversibile” Ecco i sintomi a cui prestare attenzione

(Di domenica 7 gennaio 2024) Può esserecon una forma di depressione o, peggio, malattia di Alzheimer. Alcunisono infatti analoghi. Parliamo di, una patologia che non rientra nei sistemi diagnostici ufficiali ed è oggetto di analisi controverse. Tuttavia, il termine viene utilizzato per distinguerla da altre forme di deterioramento psichico e cognitivo ir, mentre lapuò essere trattata con una certa efficacia.La prima questione da risolvere è: quali sono itipici per identificare lain un paziente e quali le differenze con le forme di demenza vere e proprie? “Icon cui si presenta unasono difficoltà di concentrazione, distraibilità, ...

L’ultimo mese non è stato affatto facile per l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , la quale è stata accusata di pratica commerciale ... (isaechia)

La puntata di Amici in onda oggi, 7 gennaio, è ricca di momenti divertenti ed emozionanti, ma anche di liti tra i prof e non solo. Secondo le ultime ... (leggo)

Lo scorso 6 gennaio a Lenola, in provincia di Latina , i carabinieri deferivano in stato di libertà per il reato di frode informatica un cittadino ... (ilcorrieredellacitta)

Come lasciar andare i blocchi limitanti e vivere nell'abbondanza I blocchi mentali,spesso si ... Diparlano i libri sui blocchi mentali Il cervello creativo di Neil Pavitt esplora le ...... c'è l'ok definitivo: da fiere a licei,prevede Con l'ok del Senato il testo ora è legge. Istituita la giornata nazionale del Made in Italy. Creato un apposito fondoprevede uno stanziamento ...Da Simic e Jimenez a Traore e Bartesaghi (ma non solo): ormai le scelte di Pioli non sono più solo per questioni di emergenza, ma decisioni ponderate ...Ma la cosa sconvolgente è che nel condominio dove è avvenuto il decesso di Gianni Guidi, pensionato di 71 anni, nessuno si sia accorto di nulla. L'allarme è stato lanciato dal fratello, residente a ...