Charles Michel lascia la guida del Consiglio europeo Così la mossa del belga può consegnare l’Ue nelle mani di Orbán o di Draghi

Leggi su open.online

(Di domenica 7 gennaio 2024) Se non è un fuggi fuggi, poco ci manca. Il mandato delle istituzioni Ue elette a metà del 2019 è agli sgoccioli, con le elezioni europee in programma ai primi di giugno che ridefiniranno (forse) il panorama politico del continente, ma il termine formale è fissato a novembre 2024. Eppure diversi dei protagonisti politici dell’ultimo quinquennio hanno bruciato le tappe, rinunciando in largo anticipo al loro incarico per “prenotare” il successivo. I primi a farlo sono stati la scorsa estate due vicepresidenti di peso della Commissione, il socialista olandese Frans Timmermans e la liberale danese Margrethe Vestager. Il primo per candidarsi alladel centrosinistra alle elezioni politiche anticipate nel suo Paese. La seconda per lanciare la sua corsa alla presidenza della Banca europea degli investimenti. Missione fallita per entrambi. Timmermans ha dovuto riconoscere ...