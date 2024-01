Celentano è single da 14 anni | “Ho chiuso bottega | non c’entra la menopausa”

Essere single? Per Rosita Celentano non c’è nessun problema, anzi. Per l’attivista rappresenta “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa ... (ilfattoquotidiano)

"Avevo come primi esempi lei e sua sorella", spiega la figlia di Adrianoe Claudia Mori, ... "Ho chiuso la boutique da cinque anni", ha poi confessato Rosita, mentre Alessandra èda 14 ...Oggi Rosita, figlia d'arte del mitico Adrianoe della moglie Claudia Mori , la maggiore di 3, ha 58 anni, è conduttrice, attivista e scrittrice e... felicemente. Si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera a ...In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Rosita Celentano ha parlato della sua vita e ha svelato un dettaglio di una sua storia d’amore ormai finita. “Un mio ex mi ha… ...Figlie dei fratelli Alessandro e Adriano Celentano, sono cresciute come sorelle, respirando fin da piccole l'arte che si respirava in casa e condividendo passioni e sogni. Le loro carriere hanno preso ...