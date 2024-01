Cavo teso in strada a Milano | fermato complice di Baiocco Lui al gip | “Un gioco senza regole | l’ho fatto per avere l’approvazione degli amici”

(Di domenica 7 gennaio 2024) C’è un altronell’indagine per individuare chi haund’acciaio su viale Toscana anella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Nella serata di venerdì si è presentato alla questura di Monza uno dei complici di Alex, il 24enne milanese che è il primo ad essere stato identificato. Il suo presuntoè un ragazzo di 18 anni che si è rivolto alla polizia accompagnato dal suo legale. Sono stati allertati i carabinieri diche si stanno occupando del caso e nel mentre il giovane è statoe portato in carcere a Monza. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri e le indagini per risalire all’identificazione di un terzo. Al momentoresta in carcere con l’accusa di ...

Insieme ad altri due giovani, Alex Baiocco aveva'per gioco' und'acciaio a cavallo della carreggiata stradale. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri e le indagini per ...... era il nostro gioco che non doveva coinvolgere altri", aveva spiegato durante l'interrogatorio al gip Domenico Santoro, Alex Baiocco, il 24enne milanese in carcere per averundi acciaio, ...Si è costituito in Questura a Monza uno dei complici del ragazzo che a Milano aveva tirato un cavo d'acciaio in strada: ha 18 anni, trasferito in carcere.Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, si è costituito uno dei complici di Baiocco: si tratta del 18enne Michele Di Rosa.