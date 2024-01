Cavo d' acciaio in mezzo alla strada | fermato uno dei due complici di Alex Baiocco

(Di domenica 7 gennaio 2024)uno dei duedi, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 di notte dello scorso 4 gennaio, undiad altezza d'uomo inin viale Toscana, a Milano, mettendo in pericolo la vita specialmente di motociclisti e ciclisti.Il...

resta in cella ma solo per l'accusa di blocco strada le e non per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti il 24enne Alex baiocco , in carcere ... (tg24.sky)

... il 24 enne arrestato la notte fra mercoledì e giovedì scorsi per aver teso con due complici, ancora ricercati, und'ad altezza d'uomo lungo viale Toscana a Milano. E' quanto si legge ...... in cura a Bologna Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Castellammare di Stabia (Na): infermiera massacrata di botte in ospedale Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Milano, 24enne tended'...È stato fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 dello scorso 4 gennaio, un filo di acciaio ad altezza d'uomo in ...Sono stati individuati due complici di Alex Baiocco, il ragazzo di 24 anni accusato di aver teso un cavo d’acciaio in viale Toscana a Milano perché “ci annoiavamo”. Secondo quanto riporta La ...