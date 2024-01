Cavo d’acciaio a Milano | si costituisce il secondo dei tre complici

(Di domenica 7 gennaio 2024)teso a, siildei tredopo Alex Baiocco. Si chiama Michele Di Rosa ed è stato lui a noleggiare uno scooter elettrico insieme al terzo complice per compiere il gesto. Di Rosa si è presentato con il suo avvocato a mezzanotte del 6 gennaio alla Compagnia dei Carabinieri di Monforte, a Monza. Sarà il giudice con competenza territoriale ad avere giurisdizione su di lui. Il primo complice a essere stato fermato, Alex Baiocco, era invece a. “Ho saputo dai media di essere già stato individuato”, ha detto Di Rosa e per questo motivo ha scelto di costituirsi.Leggi anche: Follia ad’acciato teso in strada, “Una bravata” (video) Michele Di Rosa sullo scooter elettrico ...

“Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno ”. Sono queste ... (ilfattoquotidiano)

teso per strada a Milano, il gip: "Gesto assurdo" Criminalità in Italia, Milano maglia nera. Classifica del Sole ...Cosa ha detto il giovane fermato Ai poliziotti, Michele Di Rosa ha spiegato di essere uno dei ragazzi del, la micidiale trappola che solo per coincidenze fortuite non ha fatto vittime. ...