Cavallo di ritorno dopo il furto a Napoli | ma l' auto rubata è di un carabiniere

Aversa . Era nella città normanna per seguire dei corsi, quando finite le lezioni, non ha ritrovato più la sua auto . Vittima una donna di 28 anni di ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: 2 minutiUn 44enne di Afragola (Napoli), incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per estorsione, in quanto responsabile di ... (anteprima24)

Nella calza della Befana Aurelio Andreazzoli ha trovato due dolci sorprese: la dirigenza dell'Empoli, infatti, è in chiusura per consegnare all'allenatore undicome il centrocampista Zurkowski (Spezia) e un nuovo centravanti (Alberto Cerri del Como). Un doppio innesto che gli azzurri sperano possano diventare tre, visto che ai toscani ...A Gorgonzola i tigrotti bianco - blu inaugurano al meglio il 2024 e il girone divendicando ...Previtali da terzini e shift di Franzoni sulla trequarti una volta avviato il palleggio a...Il "mediatore" 20enne riceve una busta con del denaro fotocopiato, poi scattano le manette ai suoi polsi: fermato anche un complice. L'episodio è avvenuto a Napoli ...Qualche anno di stop e ieri il grande ritorno, quello della Befana dell’Adda, una delle più caratteristiche e amate della zona. Non solo la Befana in corteo per le vie della città, dal fiume al centro ...