Caso Pozzolo | il capogruppo Pd di Vercelli a Notizie com | “Chi lo ha candidato in Parlamento in elezione certa | sapeva bene chi fosse”

... come certamente il caposcorta Pablito Morello, era accompagnato dai familiari: è ilproprio ...in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici dei Ris di Parma sui campioni prelevati daMyrta Merlino attacca Meloni: 'Ecco perché non è un paese per madri, cara Giorgia' Il, l'inchiesta Anas , le critiche a pioggia sulla conferenza stampa più 'moscia e inutile' degli ultimi tempi: il 2024 per la premier Giorgia Meloni si apre tutto in salita. E ora a ...Dettagli sul caso che ha scosso il Capodanno: testimoni accusano Emanuele Pozzolo, deputato di Fdi, di aver sparato durante una festa.L 'impreparazione delle classi dirigenti dei partiti italiani ha contribuito a spargere disaffezione nell'elettorato, come testimoniano, fra le altre cose, gli indici di crescente astensionismo. Il ca ...