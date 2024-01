Caso Pozzolo | due testimoni inchiodano il deputato FdI | «È stato lui a sparare»

Leggi Anche(FdI), sugli spari a Capodanno la vittima smentisce il deputato: 'Non ho mai toccato l'arma' - Presentata la querela in procura Leggi Anche(FdI) indagato per lesioni ...Adesso, ilprincipe è quello di Rosazza. I riflettori sono puntati, non solo suSul caso Pozzolo lei ha detto che Delmastro dovrebbe dimettersi, ma il sottosegretario non era presente nel momento dello sparo. «E che c’entra Delmastro organizza la cena e invita gli amici della ...Meloni chiama Schlein risponde. La segretaria dem, in un’intervista a La Repubblica, accetta l’invito del premier a un confronto ...