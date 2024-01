Caso Ferragni | parla Amadeus | Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa

(Di domenica 7 gennaio 2024) Per la prima voltasi è espresso sul-Balocco che ha coinvolto l'imprenditrice, protagonista con lui del Festival di Sanremo dello scorso anno. Intervistato da Repubblica a meno di un mese dall'inizio dell'edizione che condurrà per la quinta volta, il conduttore e direttore...

L’ultimo mese non è stato affatto facile per l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , la quale è stata accusata di pratica commerciale ... (isaechia)

Il conduttore si espone sulChiara: "Provo dispiacere" Quando si è milionari bisognerebbe rendersi conto della fortuna che si ha, amministrarla bene, e per rispetto di tutti i comuni ...Continua a far discutere illegato a Chiara, tra la fine della collaborazione con Coca Cola e il suo ritorno sui social . Dopo lo scandalo pandoro , la carriera dell'influencer è stata duramente danneggiata. ...Fedez ha avuto difficoltà in passato a stare accanto alla moglie (vedi il caso di Sanremo). Ora È fondamentale avere una vicinanza del partner, della famiglia, degli amici. È importante cercare di ...Home » Spettacolo » Amadeus su Chiara Ferragni: “A un certo livello la svista non ti è permessa” ...