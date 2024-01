Cartelle esattoriali | ci sarà più tempo per pagarle | fino a 120 rate

Leggi su open.online

(Di domenica 7 gennaio 2024) Debiti fiscali spalmati in 120 mesi, questa la soluzione sullesuggerita dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo. «Il Presidente Meloni ha fatto molto bene a soffermarsi sull’importanza della riforma fiscale. È un tema che rappresenta una priorità per il governo», spiega Leo in un’intervista a Il Messaggero. «Ora, dopo i sei decreti legislativi approvati in maniera definitiva e già entrati in vigore – aggiunge – puntiamo a portare a casa anche quelli riguardanti il Concordato preventivo biennale e la disciplina dei giochi a distanza. E non ci fermiamo qui: presenteremo anche i decreti su sanzioni e riscossione, altri due temi sui quali urge un intervento normativo». Si vuole ripensare «il meccanismo di riscossione nel suo complesso, rendendolo più semplice, più accessibile e venendo incontro ai contribuenti onesti che hanno ...