Cartagena-Valencia | Coppa del Re | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 7 gennaio 2024)è una partita valida per i sedicesimi di finale didel Re. Streaming, probabiliFino al momento ladel Re non ha regalato nessuna sorpresa. Le migliori, tutte, sono andate avanti, anche perché in campo ci vanno squadre che hanno potenzialità diverse e che basta che accelerino un attimo e mettono le cose in discesa. E dovrebbe succedere anche così nel match tra, con gli ospiti che evidentemente sono favoriti e che si prenderanno il passaggio del turno. Gaya del(Lapresse) – Ilveggente.itIl non avere a gennaio quasi più obiettivi in campionato, costringe quasi ila cercare di prendersi qualcosa di importante e qualche ...