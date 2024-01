Carboni avvisa l’Inter | «Loro grande squadra | ma io sono pronto»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il talento scuola Inter Valentin, attualmente al Monza, ha parlato della sfida contro i nerazzurri. Ecco le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, il talento del Monza Valentinha voluto parlare della sfida contro: sua exe detentrice del cartellino. «I primi mesi ho fatto fatica ma poiriuscito ad ambientarmi bene. Cerco di migliorare ogni giorno, il tecnico mi dà tanta fiducia. Con Palladino ho imparato molto. Come posizionarmi e attaccare la profondità. Inter? Sfida particolare e sicuramente difficile visto cheuna, ma vogliamo fare bene e affrontare la gara con continuità»

Articoli più letti Lo sciopero dei trasporti del 14 e 15 dicembre di KevinNewcastle - ... gli utenti Tesla devono accettare un messaggio che lidi tenere costantemente le mani sul ...Articoli più letti Lo sciopero dei trasporti del 14 e 15 dicembre di KevinNewcastle - ... gli utenti Tesla devono accettare un messaggio che lidi tenere costantemente le mani sul ...Non è bastata la tripletta di un super Alvaro Morata all'Atletico Madrid per evitare la sconfitta contro il sorprendente Girona. L'attaccante spagnolo però sta vivendo la ...Di Stefano avvisa il Cagliari: «Coppa Italia Obiettivo primario per il Milan» Il pensiero del giornalista sul match Intervenuto a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha inquadrato così il match Milan Cagl ...