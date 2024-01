Cane abbandonato a Napoli | il popolo social si attiva con supporti concreti VIDEO 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 7 gennaio 2024): la segnalazione fa il giro del web. Ilsicon supporto ed offerte di aiuto Nelle ultime ore unè statoprecisamente in via Boccaccio a Posillipo. In ogni periodo estivo si ripete e si assiste alle stesse ed identiche scene. L’abbandono degli animali è sempre più frequente ed ormai non è più un problema che accade esclusivamente in estate. Questa mattina è accaduto in Campania ed il video immortalato da diverse persone in breve tempo ha fatto il giro del web. Leggi anche –>Grande Fratello, Greta: “Nella puntata capisci le persone”. La riflessione spiazza Il supporto del… Ilè stato ...