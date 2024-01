Campagna | acquistato in autogrill il biglietto della lotteria da 2 milioni e mezzo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato venduto sull’stazione di servizio “Nord”, lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria ilestratto come secondo premioItalia, del valore di 2di euro. Un acquisto, probabilmente, casuale ma che cambierà la vita del fortunato acquirente. All’indomani dell’estrazione, sull’area di servizio salernitana, si alternano incredulità e curiosità. “Chissà come starà festeggiando adesso”, dice un cliente dell’, uscendo dalla porta dell’area di servizio. “Sarà sicuramente un viaggiatore di passaggio”, gli fa eco un altro. Qualcun altro, invece, ricorda che già in passatofu baciata dalla fortuna con la ...

