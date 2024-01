Calvarese su Inter-Verona | «Per Fabbri è un brutto passo indietro»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha parlato a Tuttosport dei principali episodi da moviola della sfida traed HellasGianpaolo, ex arbitro, ha parlato a Tuttosport dei principali episodi da moviola della sfida traed Hellas. PAROLE – «Perè un. Un vero peccato per Michaelche nelle ultime apparizioni aveva smaltito la delusione per la mancata riconferma comenazionale. Bastoni? L’arbitro aveva una visuale aperta, e avrebbe potuto fischiare già dal campo, anche se non era facile. Malissimo invece il VAR Nasca che sarebbe dovutovenire chiamando l’arbitro al monitor e facendo ...

- Verona, Bastoni su Duda L'episodio nell'occhio del ciclone è la gomitata di Bastoni su Duda nell'azione del gol di Frattesi. Il difensore interista si disinteressa del pallone e va dritto ......più giusta sarebbe stata annullare il gol e cartellino giallo per il calciatore dell'. Nessun ... commettendo un fallo da calcio di rigore ", conclude Gianpaolo. ...Il DS del Verona Sean Sogliano a fine partita non ha usato mezzi termini definendolo come “Vergognoso”. In generale è opinione diffusa che il gol andasse annullato per un contatto che sembra oltre il ...Fabbri aveva intrapreso un trend all’insegna dell’empatia coi calciatori, ma a Milano fa un passo indietro. Non ammonisce Barella che dopo un fischio scaglia il pallone fuori e sorvola anche sui due ...