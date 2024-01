Calvarese | 'Fabbri e Mariani | errori di campo Var sbagli di facile lettura I varisti oggi sono troppo inesperti'

...moviola della sfida tra Inter ed Hellas Verona Gianpaolo, ex arbitro, ha parlato a Tuttosport dei principali episodi da moviola della sfida tra Inter ed Hellas Verona. PAROLE - "Per...aveva intrapreso un trend all'insegna dell'empatia coi calciatori, ma a Milano fa un passo indietro . Non ammonisce Barella che dopo un fischio scaglia il pallone fuori e sorvola anche sui due ...L’ex direttore di gara Giampaolo Calvarese commenta l’operato di Michael Fabbri durante la gara di ieri. Giampaolo Calvarese su Tuttosport esprime il suo parere sui tanti episodi dubbi di Inter-Hellas ...Ecco le formazioni ufficiali per quanto concerne Udinese Lazio: le scelte di Cioffi e Maurizio Sarri sul match di oggi Per il match di oggi tra Udinese e ...