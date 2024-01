Calendario sci alpino oggi in tv | orari slalom Adelboden e Kranjska Gora | programma | pettorali | streaming

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo le prime gare disputate ieri, si vanno a concludere i fine settimane divalevoli per la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Saranno ancora le prove tecniche le grandi protagoniste della giornata, che faranno calare il sipario sul primo weekend in pista del nuovo anno. La giornata si aprirà con lofemminile. Sulla celebre “Podkoren” di(Slovenia) alle ore 09.30 si partirà con la prima manche tra i rapid gates, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 12.30. Tutto sembra portare verso l’ennesimo trionfo di Mikaela Shiffrin, assolutamente dominante in questo periodo. Alle ore 10.30, poi, toccherà ad(Svizzera). Sulla pista Chuenisbärgli sarà ancora una volta lo ...

alpino: ildelle prove ...... appuntamento valido per la Coppa del Mondo dialpino , e ottiene in un colpo solo la settima ... PROGRAMMA E COPERTURA TVE TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 CLASSIFICA FINALE M. Odermatt (...Domenica 7 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Sulla pista Podkoren andrà in scena la seconda gara stagionale dopo ...Winter World Master Games Lombardia 2024 è il più importante evento internazionale di sport invernali riservato agli atleti “Over 30”, che si terranno dal 12 al 21 gennaio 2024 in diverse località tra ...