Calciomercato Udinese | Thauvin in uscita | le ultime

Calciomercato Udinese , Pafundi vicino all’addio in prestito per fare esperienza: la Reggiana sta liberando spazio per lui Simone Pafundi è pronto ... (calcionews24)

Calciomercato , FATTA per il colpo difensivo in casa Udinese : per Lautaro Visite mediche a Roma e poi la firma del contratto Come riportato ... (calcionews24)

L’Udinese è reduce dalla bellissima vittoria in Serie A contro il Bologna e si è rilanciata per la salvezza. La dirigenza ha deciso di correre ai ... (calcioweb.eu)

...oggi il Corriere dello sport che parla della comparsa della Juventus sul taccuino del padre agente del calciatore che è atteso nei prossimi giorni in Italia per parlare con l'......calza della Befana parecchi club hanno trovato dei dolcetti a forma di rinforzi di. ... Nel mirino ci sono ora due centrocampisti: vicino Samardzic () e piace Souamre (Siviglia, ma ...RASSEGNA STAMPA - Nuovo anno, nuovi numeri. Almeno questo è quello che spera Sarri e la Lazio. Si chiude il girone d'andata con lo score di sette sconfitte in 18 gare: non fa ...Lazar Samardzic si avvicina sempre di più. Dovrebbe essere lui il secondo colpo di mercato del Napoli, per La Gazzetta dello Sport l'affare è praticamentel al punto di chiusura: “Ancora quarantottore, ...