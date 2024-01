Calciomercato Napoli | assalto di Meluso | fuori dai convocati | servono 15 milioni

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ildelprosegue, l’obiettivo è regalare a Walter Mazzarri almeno altri 3 colpi in entrata. Ufficializzato Pasquale Mazzocchi, già convocato per la gara odierna contro il Torino a seguito dell’acquisto per 3d’euro, ilprosegue nelle proprie trattative, con l’obiettivo dichiarato a più riprese dallo stesso De Laurentiis, di regalare a Walter Mazzarri almeno 3 se non 4 colpi. Ad oggi, il calciatore più vicino a tingersi d’azzurro pare Lazar Samardzic, che potrebbe essere acquistato per circa 20 – 25, la stessa cifra incassata dai campioni d’Italia per la cessione di Elif Elmas al Red Bull Lipsia. Secondo più fonti, infatti, il centrocampista serbo d’origine tedesca potrebbe essere ufficializzato già per la prossima settimana. Centrocampo ...

