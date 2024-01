Calciomercato Milan | nome a sorpresa per la difesa | le ultime

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo Gabbia ilè alla ricerca di un altro difensore per consegnare a Stefano Pioli un altro tassello e rinforzare il reparto Dopo Gabbia ilè alla ricerca di un altro difensore per consegnare a Stefano Pioli un altro tassello e rinforzare il reparto. Moncada starebbe infatti pensando a Todibo, difensore centrale del Nizza che piace molto anche a Manchester United e Chelsea. L’ostacolo è rappresentato proprio dal club francese che non vorrebbe cedere il difensore a gennaio. Lo scrive RMC Sport.

