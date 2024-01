Calciomercato Milan – Krunic ha rotto col club | Furlani vuole 6 milioni

Il Milan sogna Zirkzee per l’attacco in estate, ma i rossoneri vogliono muoversi già ora per anticipare la concorrenza: Moncada a Bologna per ... (calcionews24)

Florenzi 6 - Dal 35 Jimenez 6,5Loftus - Cheek 7 - Dal 69 Musah 6,5FLOP Adli 6 - In una partita praticamente perfetta del, non ci sono insufficienze nella squadra Pioli, ma dal francese ci si ...(LaPresse) -.itParte bene il, pericoloso dopo appena due minuti di gioco con Reijnders che calcia da fuori area, sfiorando il palo alla destra di Caprile.che fa ...Il Milan chiude il girone d’andata con una vittoria per 3 a 0 a Empoli che consolida il terzo posto in classifica e il morale. Il Diavolo parte ...Non vinceva addirittura dal 7 ottobre in trasferta il Milan, almeno in campionato. La squadra di Pioli, stavolta, ha risposto presente sin dal primo minuto, controllando il gioco grazie alla sagace re ...