Calciomercato Milan – Addio Miranda? Ecco il possibile colpo in difesa

E’ fatta: Terracciano diventerà un nuovo giocatore del Milan. Chiuso definitivamente l’accordo con l’Hellas Verona Come riportato da Di Marzio, è ... (calcionews24)

L'allenatore nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato: " Si vide subito che era un giocatore di enormi potenzialità. Non era ... (247.libero)

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Iniziata la sessione invernale di Calciomercato (durerà fino al 31 gennaio) e il Milan vuole essere protagonista. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Esultanza Sassuolo (LaPresse) -.itA decidere la contesa è stato il sigillo di ... CLASSIFICA SERIE A Inter* punti 48; Juventus 43;36; Fiorentina* 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma ...Dionisi e Italiano, allenatori di Sassuolo e Fiorentina (foto Ansa) -.itTra le ... Lo scopo è quello di agganciare ilimpegnato domani ad Empoli e chiudere il girone di andata in ...I rossoneri mettono a segno il secondo rinforzo di questo calciomercato invernale: Pioli è pronto ad accoglierlo dopo la trasferta a Empoli.Genoa, il Grifone pensa anche alle cessioni e uno dei giocatori sul mercato e' George Puscas. Per lui probabile un ritorno in serie B.