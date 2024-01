Calciomercato | de Ligt inserito nello scambio | il Bayern vuole liberarsene

Leggi su rompipallone

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il nome di Matthijs deè diventato di nuovo centrale per il: l’olandese può cambiare maglia, ilMonaco cerca una soluzione. L’ex Juventus e Ajax è considerato uno dei difensori più forti al mondo ma in Baviera sta perdendo un po’ di considerazione perché il suo miniutaggio ora è minimo ed è stato oscurato dalle scelte di Tuchel che non lo sceglie quasi mai come titolare. Il futuro di de, dunque, può cambiare nuovamente e possono aprirsi scenari incredibili che coinvolgono ovviamente anche la Serie A e i nostri top club. Ildi gennaio può essere già una grande occasione per un cambiamento nel futuro di de, che sta cercando la soluzione giusta per riuscire a essere di nuovo decisivo e per meritarsi sul campo la convocazione per ...