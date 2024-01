Calciomercato com – Sampdoria | Pedrola ancora un mese out E il futuro | tra riscatto e riacquisto…|Mercato

(Di domenica 7 gennaio 2024) 2024-01-07 12:28:00.com riporta quanto segue: Gli esami a cui è stato sottoposto di recente Estanishanno dato esito positivo. La lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro è stata definita “perfettamente guarita” ma il giocatore, ha fatto sapere la società, proseguirà il suo iter di riabilitazione a Barcellona. Quando tornerà a diposizione di Pirlo il talentino catalano? Si parla di oltre undi attesa, potrebbe essere in campo con il Brescia il 17 febbraio, quando saranno passati oltre 4 mesi dall’ultima apparizione, quella mezz’ora con il Cosenza che aveva causato la ricaduta. Nel frattempo, Il Secolo XIX fa il punto sul mercato. Proprio nella gara con i calabresi era scattato l’obbligo difissato a 3 milioni, cifra che ...

Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, sarebbe l'alternativa a Radu Dragusin per rafforzare la difesa del Napoli Alessandro Buongiorno, capitano del Torino, sarebbe l'alternativa a Radu Dragusin ...EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha,.