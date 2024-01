Calciomercato Bologna | Castro vicino Il punto sulla trattativa

(Di domenica 7 gennaio 2024)è sempre più nel mirino della società rossoblu per rinforzare l’attacco della squadra emiliana Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilè impegnato a potenziare l’attacco in questa sessione di: continua laper Santiagodel Velez. Tira e mollaclausola della squadra argentina, ma Di Vaio e Sartori sono convinti di far loro il vero vice Zirkzee. Staremo a vedere cosa accadrà settimana prossima alla squadra emiliana.

Calciomercato Milan , Moncada in missione per l’olandese Zirkzee del Bologna . Il dt dei rossoneri al Dall’Ara anche per Gudmundsson e Motta. Il ... (dailymilan)

Il Milan sogna Zirkzee per l’attacco in estate, ma i rossoneri vogliono muoversi già ora per anticipare la concorrenza: Moncada a Bologna per ... (calcionews24)

Gabriele Cioffi, dal canto suo, dopo la splendida vittoria contro ilva a caccia di conferme per sfruttare al meglio la sconfitta del Verona di ieri..it seguirà le due partite ...... i rossoneri approfittano dei passi falsi di Fiorentina eper allungare e avvicinarsi al secondo posto, in attesa che scenda in campo la Juventus. Milan (LaPresse) -.itParte ...PRIMO TEMPO 27' Raspadori servito a sinistra entra in area e prova a centrare il primo palo maè impreciso. 25' OCCASIONE NAPOLI! Triangolazione perfetta in area granata. Raspadori ...Udinese-Lazio: dove vederla in TV Udinese-Lazio si gioca domenica 7 gennaio 2024. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00. La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn. Per seguire il match in ...