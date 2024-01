Calcio | Serie A Meluso ' Nessuna riflessione su posizione Mazzarri'

(Di domenica 7 gennaio 2024) "Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo se andare in ritiro". TORINO - "Da qui in avanti faremo delle valutazioni per dare una scossa alla squadra, certamente resta la fiducia massima ...

" Terracciano è un giocatore che abbiamo seguito da due anni, è un jolly della difesa, può giocare terzino destro, sinistro, anche mezzala, è un profilo che ha giocato sempre, ha un bel fisico. Siamo ...L' Udinese cade in casa contro la Lazio . Dopo l'esaltante vittoria per 3 - 0 sul Bologna , i bianconeri perdono per 2 - 1 tra le mura amiche contro i biancocelesti. Dopo il gol dello svantaggio ...Per il Napoli di Mazzarri è crisi, sprofonda in casa del Torino che accorcia in classifica di Serie A ora a un punto dai Partenopei ... la squadra di Juric trova il vantaggio, grazie al bel calcio di ...'Domani ci ritroveremo al centro sportivo e valuteremo se andare in ritiro'.TORINO (ITALPRESS) - 'Da qui in avanti faremo delle valutazioni per ...