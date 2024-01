Calcio | Serie A Cioffi ' Sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca'

"Il mercato? A oggi non ho nessuna richiesta per il presidente". TORINO - "Sulla conduzione della partita c'è ancora del lavoro da fare, la ... (ilgiornaleditalia)

"Il mercato? A oggi non ho nessuna richiesta per il presidente". TORINO - "Sulla conduzione della partita c'è ancora del lavoro da fare, la ... (247.libero)

La Lazio inizia nel migliore dei modi il 2024. A Udine centra il terzo successo di fila (1 - 2) e risale sul treno per la Champions League portandosi a - 3 dalla Fiorentina. Una vittoria che accresce ...Torino Milinkovic Savic 7 Sbarra la porta a Raspadori e mette in discesa la partita dei suoi. Dijdij 6.5 Rientro molto positivo, al netto di qualche sbavatura iniziale. Dal 31' st Sazonov sv ...TORINO - Torino-Napoli, è durata solo cinque minuti la partita di Pasquale Mazzocchi. Il terzino del Napoli è stato espulso al 50esimo minuto del match per brutto fallo su Lazaro e salterà la sfida co ...Varese-Bra 2-0 e Alba-Gozzano 1-1. Tutti i risultati della 20^di campionato e la nuova classifica Beffa nei minuti di recupero per l'Alba Calcio di Viassi, raggiunta sull'1-1 dal Gozzano dopo essersi ...