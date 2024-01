Calcio | Cioffi | nella ripresa pensavo a tutto fuorché a perdere

Tacco di Walace, l'Udinese pareggia L'Udinese ha stentato a reagire e alloraha provato a rianimarla inserendo, in avvio di ripresa, Kamara. Sarri ha risposto dando ulteriore sostanza al ...Lo ha detto Gabriele, in conferenza stampa, commentando la sconfitta interna con la Lazio. "La loro è una squadra sorniona e mi resta l'amaro in bocca per questa sconfitta - ha aggiunto - dal ...'Complimenti ai ragazzi per la prestazione, ripartiamo con convinzione', dice il tecnico dell'Udinese UDINE (ITALPRESS) - 'Faccio i complimenti ...(ANSA) - UDINE, 07 GEN - 'La rete del vantaggio della Lazio nel primo tempo ci ha fatto spegnere l'entusiasmo dopo una bella partenza. Nella ...