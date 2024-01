Calcio a 5 | Olimpus Roma campione d’inverno! Gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il girone d’andatastagione regolare 2023-2024Serie A dia 5 si è ufficialmente concluso. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio di questa 15esima giornata. L’, capolista a 37 punti, l’ha spuntata 3-2 sulla Meta Catania in una sfida decisa dai gol di Cutrupi, Isgro e Marcelinho, mentre il Napoli, ora secondo a quota 27, si è sbarazzato con il punteggio di 4-1 dell’Italservice Pesaro. Vittorie esterne pesantissime per il Genzano, 1-3 in casaL84, eFortitudo Pomezia, 1-2 in casa di un Verona che, nonostante tutto, ha reso le cose difficili agli ospiti. Poi da registrare vi sono le affermazioni del Cosenza, di misura per 4-3 sul Ciampino Futsal, eCame Treviso, a domicilio e largamente (2-5), nella ...