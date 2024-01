Buonopane | la pace col Pd passa per il suo vice

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Un consiglio provinciale decisivo per il centrosinistra irpino. L'appuntamento è per oggi, quando l'assise si riunisce in prima convocazione alle ore 09,30, per la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione capigruppo. Si vedrà dal consiglio provinciale quali convergenze politiche sono possibili. Se il centrosinistra sarà in grado di mettersi assieme, costituire una sorta di maggioranza al fianco del presidente della Provincia, Rino. Un Pd che è uscito vincitore dalle urne, ottenendo il voto favorevole della maggioranza degli amministratori locali. Quattro i consiglieri eletti: Luigi D'Angelis,sindaco di Cairano, Laura Cervinaro, consigliera di maggioranza di Ariano, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Antonello Cerraro, consigliere comunale di Montoro. Il più votato è stato Spera e a lui ...